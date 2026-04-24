Игрок "Спартака" назвал сильнейшего нападающего в РПЛ

Защитник "Спартака" Александер Джику назвал сильнейшего форварда чемпионата России.

- Сильнейший ли Кордоба форвард в РПЛ из тех, против кого я играл? Да. В плане владения мячом, его контроля — точно да. Он силён, - цитирует Джику Metaratings.

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 10 миллионов евро, контракт колумбийца с клубом рассчитан до лета 2027 года.