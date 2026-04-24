Александр Головин полностью восстановился после мышечной травмы

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли сообщил, что полузащитник команды Александр Головин преодолел травму правой приводящей мышцей и на текущей неделе тренируется без ограничений. 29‑летний футболист пропустил матч 29‑го тура Лиги 1 против «Парижа» (1:4) из‑за этой травмы.

По словам тренера, Головин справился с мышечной проблемой и вернулся в общую подготовку, что даёт команде дополнительные варианты для состава. В ближайшем календаре «Монако» запланирован выездной матч 31‑го тура против «Тулузы». Встреча состоится завтра, 25 апреля, в Тулузе.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает седьмую строчку, набрав 50 очков в 30 матчах.

В текущем сезоне Головин провел 22 матча в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач, являясь лучшим ассистентом команды в турнире.