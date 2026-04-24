Защитник «Зенита» возмутился ценам на продукты

Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением относительно цен в магазинах.
– Ты смотришь на цены в магазине?
– Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!
– А сколько выходит ужин в ресторане?
– От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.
– Думаю, многие удивятся, прочитав твои слова.
– Почему?
– Есть стереотип: футболисты – миллионеры, которые разбрасываются деньгами.
– Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека.
Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры, – сказал Игорь Дивеев.
