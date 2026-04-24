Защитник «Динамо» Мх перенес операцию

Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов получил перелом скулы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«19-летний защитник доиграл матч с повреждением. Сегодня динамовец был успешно прооперирован в Самаре, где проходил выездной матч с «Акроном», — написано в сообщении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ильяс Ахмедов провёл пять матчей. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.