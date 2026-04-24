Футболист "Зенита" оценил игру защитника ЦСКА

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев высказался об игре футболиста ЦСКА Матеуса Рейса.

По словам Дивеева, ему кажется, что Рейсу не нравится играть в центре обороны.

- Пока кажется, что ему не нравится играть центрального защитника. В "Спортинге" же больше слева выходил. У Мойзеса так же было при Федотове — хотел играть латераля, а его ставили центральным. Возможно, Матеус думал, что приехал в легенький чемпионат — а потом увидел Кордобу и понял: ни фига подобного. Но дайте Рейсу время на адаптацию, - сказал Дивеев в интервью Sport24.

Матеус Рейс перешел в ЦСКА из португальского "Спортинга" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2029 года. Бразилец провел за московский клуб во всех турнирах семь матчей и отметился одной голевой передачей, а также заработал одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

По итогам 26 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 44 набранными очками. Красно-синим предстоит сыграть на выезде со столичным "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.