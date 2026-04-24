40-летний вратарь продлит контракт с «Баварией»

40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» на год. Стороны договорились, Мануэль разделит игровое время с Урбигом (Максимилиан Кох)
40-летний вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.
Об этом сообщил журналист Максимилиан Кох.
Отмечается, что между клубом и футболистом уже достигнута договоренность. Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.
Нойер по-прежнему чувствует себя в форме, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.
В этом сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей.
