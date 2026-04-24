Дивеев поддержал свой обмен из ЦСКА в «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев раскрыл детали своего перехода в петербургский клуб из ЦСКА. Команды произвели обмен, в стан армейцев направился аргентинский форвард Лусиано. По информации СМИ, сине-бело-голубые доплатили за россиянина 2 млн евро.

«На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашел ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чем пойдет речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с «Зенитом». Что думаешь?». Все в плюсе. Будь я на месте руководителей ЦСКА, поступил бы аналогично», – заявил Дивеев.

С момента трансфера в «Зенит» 26-летний Дивеев провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями. Соглашение между петербуржцами и игроком рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 9 млн евро.

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков за 26 туров. Петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив». У красно-зеленых 49 баллов.

Послезавтра, 26 апреля, «Зенит» сыграет с «Ахматом». Матч 27-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.