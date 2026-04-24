Семак высказался о судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27‑го тура МИР РПЛ с «Ахматом» заявил, что понимает тех специалистов, которые недовольны отдельными судейскими решениями.

© Матч ТВ

Встреча «Спартак» — «Краснодар» прошла в четверг и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Эдуард Сперцян забил гол с пенальти, назначенного за игру рукой Наиля Умярова. В прошлом туре в аналогичном эпизоде матча «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили 11‑метровый в ворота «быков» за игру рукой Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра.

— Смотрели матч «Спартака» и «Краснодара»?

— Нет, смотрел «Ахмат» — «Балтика».

— А игру прямого конкурента?

— Нам нужно готовиться к «Ахмату». Обзор видел, моменты видел.

— Понимаете трактовки судейства, которые были в матче «Краснодара» со «Спартаком»?

— Не понимаю абсолютно. А вы понимаете трактовки? Если (экс‑арбитр ФИФА Алексей) Николаев с большим стажем не понимает… Когда после матча «Краснодара» Мажич говорит, что у Оласы не рука и идентичный момент в следующем матче это рука… На VAR сидит тот арбитр, который не поставил пенальти и который был, как сказали в ЭСК. Они же между собой общаются.

Я уже свою позицию сказал по поводу судейства. Трактовки абсолютно непонятны. Понимаю тех тренеров, которым лепят дисквалификации. Тому же Станковичу давали. У кого нервы покрепче, удаляются меньше. Есть много слов, которые можно сказать, но оставлю «ноу коммент», была такая рубрика, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» в воскресенье 26 апреля и начнется в 19:30 (мск). «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от «Краснодара». «Ахмат» (32 балла) — на 9‑й строчке.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:00 на телеканале «Матч ТВ», с 19:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.