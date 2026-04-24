Экс-нападающий «Зенита» назвал единственное достоинство Соболева

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ назвал достоинство нападающего Александра Соболева, которое помогает ему попадать в стартовый состав сине-бело-голубых.

– Самый главный его плюс в том, что он российский футболист и у него российское гражданство. Он играет постоянно из-за того, что «Зениту» не хватает качественных футболистов в других линиях. Например, условно вместо Луиса Энрике на фланг мы ставим Мостового, а Энрике отправляли бы на острие атаки вместо Соболева – 100 процентов было бы лучше. Не понимаю такую слепую уверенность главного тренера в Соболеве. У любого другого нападающего столько шансов себя проявить не было и не будет никогда. Схожая ситуация была, кстати, у Кассьерры, но это футболисты с разных планет, – отметил Николаев.

В нынешнем сезоне Соболев провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.