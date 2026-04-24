Утверждено расписание финалов Пути РПЛ и Пути регионов

Определено расписание финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз утвердил расписание финала Пути регионов и ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Путь регионов. Финал
6 мая, среда
20:00. «Спартак» – ЦСКА.
Путь РПЛ. Финал. Ответный матч
7 мая, четверг
20:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва.
Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся победители пар, состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша сезона-2024/2025 армейцы оказались сильнее «Ростова» со счётом 0:0, 4:3 пен.
