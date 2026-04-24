Министр просвещения РФ ответил на вопрос о нецензурных интервью Евсеева

Министр просвещения Кравцов о мате Евсеева: «Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать эмоции. Это мой совет»
Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов ответил на вопрос о нецензурных интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева.
В разговоре с журналистом после матча с «Акроном» (1:1) Евсеев три раза использовал непечатный аналог слова «блин». Ранее тренера уже дважды штрафовали за мат этой весной – после игр с «Балтикой» и «Локомотивом». В обоих случаях он заплатил по 100 000 рублей.
«Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать свои эмоции. Это мой совет», – сказал Кравцов.
