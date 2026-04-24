Экс-футболист Ринкон пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»

«Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал». У другого тренера нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо. Нужен Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон считает, что мадридскому клубу стоит рассмотреть Юргена Клоппа или Лионеля Скалони в качестве нового главного тренера.
– Что бы вы сделали в следующем сезоне?
– Нужно пригласить тренера, который, возможно, не будет соответствовать философии Флорентино Переса.
Юрген Клопп хочет руководить командой и управлять ею. Я бы пригласил Клоппа или Скалони, особенно если он станет чемпионом мира. У другого тренера нет необходимой харизмы.
Что касается состава, то у «Реала» на семь-восемь игроков больше, чем нужно. Нужен Мартин Субименди, Родри. Не хватает таких футболистов, – сказал Иполито Ринкон.
