Мостовой объяснил, как заявление президента УЕФА может повлиять на судейство

Высказывание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина по вопросам судейства может привести к конкретике в ситуациях по назначению пенальти за игру рукой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой.

Ранее Чеферин признался, что не понимает некоторые судейские трактовки.

"Я думаю, что ни к чему заявление Чеферина не приведет. В футболе все давно придумали. Единственное, есть люди, которые начитались книг, любят выражаться терминами, а играют в футбол живые люди. Свободная зона, легкий отскок, поэтому придумают какой-то термин. Могут поправить моменты с рукой и пенальти, всегда спорные эпизоды, - сказал Мостовой. - Я столько раз видел, а человек прыгает, некуда руку убрать в борьбе. Вот здесь могут прийти к выводу, точно определять, рука - пенальти или рука - не пенальти. А VAR же помогает во многих случаях, иногда не видишь наступы или задержки, поэтому глобально в этом вопросе ничего не изменишь. Судьям втройне тяжело, ведь большинство не играли в футбол. Я за VAR, другое дело, чтобы там сидели тоже нормальные люди, не просто ориентироваться на книжку".

Ранее ТАСС сообщал, что "Барселона" подала жалобу из-за судейства по итогам четвертьфинала Лиги чемпионов с "Атлетико". Каталонская команда не смогла выйти в следующий раунд турнира, уступив мадридскому клубу по итогам двухматчевого противостояния (0:2, 2:1).