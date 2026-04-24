Пять клубов РПЛ заинтересованы в подписании игрока "Спартака"

Пять клубов РПЛ заинтересованы в трансфере футболиста "Спартака" Антона Заболотного.

По информации источника, "Локомотив", "Акрон", "Сочи", "Крылья Советов" и "Ростов" попытаются подписать футболиста летом на правах свободного агента, если "Спартак" не активирует опцию продления контракта на сезон.

Антон Заболотный выступает в составе московского "Спартака" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 34-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.