Экс-тренер "Сочи": команда не сохранит место в РПЛ

Большое количество потерянных очков и сложный график могут не позволить "Сочи" остаться в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

Ранее ТАСС сообщал, что "Сочи" впервые в сезоне одержал три победы подряд. В воскресенье сочинцы на выезде сыграют с московским "Динамо".

"Главное, что они сами поверили в то, что можно остаться в РПЛ. То отношение, которое мы видим в последних играх на футбольном поле, награждает команду за это победами. Вопрос, насколько они смогут дальше выкладываться в каждой игре и в каждом эпизоде, - сказал Точилин. - Но все-таки у них достаточно непростое расписание в концовке, в воскресенье "Динамо", которое давно не выигрывает, после последних неудач захочет реабилитироваться. Потом игра с "Зенитом", который борется за чемпионство, понимает, что не имеет права терять очки. Поэтому график тяжелый, но, опять же, чудеса иногда случаются, поэтому все может быть. Исходя из той ситуации, которая сложилась, слишком много было потерянных очков, плюс график - я считаю, что, скорее всего, им не удастся сохранить место в РПЛ".

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущих в зоне стыковых матчей самарских "Крыльев Советов" (14-е место) и "Оренбурга" (13) составляет 5 очков.