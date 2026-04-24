«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
Клаудио Раньери покинул пост советника руководителей «Ромы».
«Рома» подтверждает прекращение сотрудничества с Клаудио Раньери. Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия. Клуб силен, у него есть твердое руководство и четкое видение. «Рома» всегда будет на первом месте. Мы полностью уверены в дальнейшем пути под руководством Джан Пьеро Гасперини», – говорится в заявлении.
