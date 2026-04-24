Эксперт поставил оценки футболистам «Зенита» за матч с «Локомотивом»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Команда получила оценку пять.

По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 930 технико-тактических действий при 18% брака.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 26 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 56 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 57 очков.