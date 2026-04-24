Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В новом сезоне в заявку можно будет внести 12 легионеров, при этом на поле смогут выйти только семь.

— Твоя позиция по лимиту, который приняли на прошлой неделе?

— А я не знаю, что там приняли.

— 12 легионеров в заявке, семь — на поле со следующего сезона.

— Говорили же, другой будет.

— Будут постепенно ужесточать.

— Время покажет.

— Но твоя позиция по лимиту — он нужен вообще?

— Мне всё равно, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.