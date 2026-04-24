Объявлено, кто прокомментирует матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Комментаторы Михаил Меламед и Михаил Крестинин будут работать на матче 27‑го тура МИР Российской премьер‑лиги между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом», сообщается в Telegram‑канале телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Встреча пройдет в воскресенье, 26 апреля, в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Остальные назначения комментаторов выглядят следующим образом:
25 апреля (суббота)
«Ростов» — «Оренбург»: Константин Генич (МАТЧ ПРЕМЬЕР, старт трансляции в 14:25);
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:55);
«Рубин» — ЦСКА: Роман Трушечкин, Роман Титов («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:15);
26 апреля (воскресенье)
«Пари НН» — «Спартак»: Роман Нагучев, Александр Быков (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55);
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: Александр Аксенов, Владислав Родников («Матч ТВ», 16:45);
«Динамо» Москва — «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:55);
27 апреля (понедельник)
«Балтика» — «Акрон»: Артем Шмельков, Петр Денисов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:55).
Прямые трансляции матчей также смотрите на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.