Мор оценил матч "Спартака" против "Краснодара"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о матче команды против "Краснодара".

Эдуард Мор заявил, что в матче "Спартака" и "Краснодара" не стоило назначать пенальти.

"Честно говоря, не ожидал такой хорошей игры от "Спартака". Они не должны были проигрывать, даже были ближе к победе. Надо отдать должное "Краснодару" - бились до конца. При этом пенальти "Краснодару" очень сильно помог, а его, на мой взгляд, не было", - сказал Мор "Чемпионату".

Вчера, 23 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:1. Главным арбитром игры выступил Артем Чистяков.