«Рубин» открыт к предложениям по Рожкову в летнее трансферное окно

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов заявили что клуб открыт к предложениям по своему футболисту Илье Рожкову в летнее трансферное окно. Это же касается и других футболистов — казанский клуб готов рассмотреть предложения по своим игрокам.

«Вопрос не в Рожкове, это касается любого футболиста «Рубина». Если предложение будет устраивать и игрока, и клуб, если футболист в этом случае будет расти, это предложение может стать темой для обсуждения. Очевидно, что Илья из тех, к кому есть и будет интерес», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.