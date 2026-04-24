Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с контрактом Акинфеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера клуба Игоря Акинфеева.

Генеральный директор ЦСКА заявил, что клуб готов продлить контракт с футболистом.

"Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Если он будет согласен продолжать играть, то продлим ли мы с ним контракт? Да, конечно", - сказал Бабаев "РБ Спорту".

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всего за клуб голкипер провел 818 матчей, пропустил 742 гола и отыграл 327 встреч на ноль. Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.