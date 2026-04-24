Эксперт: Глушенков — не игрок для «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Он настолько нестабильно играет, это о чём говорит? Что он не игрок высокого уровня. На мой взгляд, это не игрок для «Зенита». Там есть другие игроки, которые его легко заменят… Ставь вместо Глушенкова Мостового, и будет лучше в целом для команды. Он, может быть, не так ярко моментами будет играть, но он прессинговать будет нормально, будет обострять, дисциплина», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Максим Глушенков провёл 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.