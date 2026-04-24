Футболист «Крыльев Советов» дисквалифицирован на два матча

Защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Галдамес избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче 26‑го тура МИР РПЛ против «Сочи», сообщается на сайте РФС.

© ПФК «Крылья Советов»

Встреча состоялась в Сочи 21 апреля и завершилась со счетом 1:1. Галдамес на пятой добавленной ко второму тайму минуте получил красную карточку за «серьезное нарушение правил».

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал защитника на 2 матча РПЛ, при этом 1 матч — реальное исполнение спортивной санкции, а 1 матч — условное. Испытательный срок для Галдамеса установлен до конца сезона‑2025/26.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.