В "Рубине" дали оценку работе главного тренера

В "Рубине" дали оценку работе Артиги на посту главного тренера
Гендиректор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал работу главного тренера команды Франка Артиги.
"На данном этапе мы очень рады за Франка. Помимо всего прочего тренерского, у него очень хорошая коммуникация с футболистами. Они понимают его требования и условия, стараются где-то перестраиваться. Все будет видно на дистанции, времени пока прошло мало. Но если бы мы не верили в Артигу, наверное, и не начали бы с ним сотрудничать", - сказал Айбатов.
Франк Артига воглавил "Рубин" в январе текущего года, сменив на посту главного тренера Рашида Рахимова. Под руководством испанского специалиста казанская команда провела 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержала 4 победы, трижды завершила встречи вничью и потерпела лишь одно поражение.
За четыре тура до конца текущего розыгрыша чемпионата России подопечные Артиги занимают 7-е место в турнирной таблице.