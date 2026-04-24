В "Рубине" дали оценку работе главного тренера

Гендиректор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал работу главного тренера команды Франка Артиги.

"На данном этапе мы очень рады за Франка. Помимо всего прочего тренерского, у него очень хорошая коммуникация с футболистами. Они понимают его требования и условия, стараются где-то перестраиваться. Все будет видно на дистанции, времени пока прошло мало. Но если бы мы не верили в Артигу, наверное, и не начали бы с ним сотрудничать", - сказал Айбатов.

Франк Артига воглавил "Рубин" в январе текущего года, сменив на посту главного тренера Рашида Рахимова. Под руководством испанского специалиста казанская команда провела 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержала 4 победы, трижды завершила встречи вничью и потерпела лишь одно поражение.

За четыре тура до конца текущего розыгрыша чемпионата России подопечные Артиги занимают 7-е место в турнирной таблице.