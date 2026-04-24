Экс-футболист умер на поле в 40 лет

Бывший нападающий сборной Нигерии по футболу Майкл Энерамо скончался на 41‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Нигерийской футбольной федерации (NFF).

Как отмечается, Энерамо почувствовал себя плохо во время товарищеского матча в Кадуне (центральная Нигерия) в пятницу утром. По предварительным данным, у футболиста произошла остановка сердца через пять минут после начала второго тайма.

— Это ужасно. У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы бог даровал ему вечный покой, а также дал его близким перенести эту потерю, — сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.

Энерамо на клубном уровне выступал за турецкие «Сивасспор», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и другие клубы, тунисский «Эсперанс». Он провел за сборную Нигерии 10 матчей, а карьеру игрока завершил в 2018 году.