Приказ Минспорта РФ о новом лимите на легионеров подписан

Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7»
Министр спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров.
«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7», – говорится в посте Дегтярева.
Сейчас в РПЛ можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов