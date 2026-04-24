Игроки Лиги 1 сыграют в футболках с именами жертв дискриминации

Игроки Лиги 1 сыграют в футболках с именами жертв любой дискриминации. Ранее LFP отказалась от радужных элементов
Футболисты Лиги 1 и Лиги 2 в эти выходные сыграют в футболках с именами жертв любых форм дискриминации в рамках кампании, организованной Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP).
Каждый футболист сможет сам выбрать имя, которое заменит его фамилию на форме. Всего клубам было отправлено 34 варианта надписей с именами жертв.
«Идея в том, чтобы показать, что за этими именами стоят реальные люди, и поставить их в центр внимания. Игроки должны играть за этих жертв, нося их имена на спине», – сказал директор по коммуникациям и социальной ответственности LFP Жером Белайе.
Ранее лига отказалась от акций с радужными цветами на форме.
