В Италии хотят обсудить с Гвардиолой назначение в сборную

Потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) заинтересованы в приглашении Пепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом есть понимание, что бюджет федерации не рассчитан на зарплату, схожую с доходом испанца в «Манчестер Сити» (около 14 млн евро «чистыми» плюс бонусы).

Футбольные функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор, как было при назначении Антонио Конте в 2014 году. Тогда примерно половину расходов взяла на себя компания Puma, амбассадором которой является и сам Гвардиола.

Ожидается, что новое руководство федерации собирается обсудить с Пепом его возможное назначение.