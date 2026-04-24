В Италии хотят обсудить с Гвардиолой назначение в сборную. Федерация не потянет зарплату тренера, планируется привлечение спонсора, как было с Конте
Потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) заинтересованы в приглашении Пепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом есть понимание, что бюджет федерации не рассчитан на зарплату, схожую с доходом испанца в «Манчестер Сити» (около 14 млн евро «чистыми» плюс бонусы).
Футбольные функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор, как было при назначении Антонио Конте в 2014 году. Тогда примерно половину расходов взяла на себя компания Puma, амбассадором которой является и сам Гвардиола.
Ожидается, что новое руководство федерации собирается обсудить с Пепом его возможное назначение.
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов