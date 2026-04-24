«Реалу» предложили услуги Бернарду Силвы

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, предложил услуги 31-летнего футболиста мадридскому «Реалу». Ранее игрок сообщил об уходе из английского клуба по окончании сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент испанский гранд не заинтересован в услугах шестикратного чемпиона Англии. Подчёркивается, что сам Бернарду хочет продолжить карьеру в топ-клубе.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, пр