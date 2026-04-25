Оценены шансы «Спартака» обыграть аутсайдера РПЛ

Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» одержать победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 27‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали москвичей фаворитами. Победа «Спартака» оценивается котировкой 1,53, тогда как успех «Пари НН», который является аутсайдером РПЛ, идет за 6,10, а ничья — за 4,40. Матч прогнозируют результативным: тотал больше 2,5 голов доступен за 1,78, а меньше такого же значения — за 2,04. Вероятность того, что обе команды забьют, котируется примерно 1,89.

«Спартак» на выезде сыграет с «Пари НН». Старт встречи назначен на 14:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 27‑го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Аналитики назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом. Наиболее вероятным точным счетом букмекеры называют победу петербуржцев — 2:0.