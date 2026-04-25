Российский футболист призвал ужесточить лимит на легионеров

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своем Telegram-канале поддержал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Посмотрите на Италию. Они уже несколько чемпионатов мира они пропускают. Потому что заигрались в массовое комплектование иностранцами. Чтобы не повторять такие ошибки, лимит нужно ужесточать. Это возвращение нормальной конкуренции между российскими футболистами», — заявил Нигматуллин.

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в РПЛ.