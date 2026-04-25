Министр просвещения дал совет не умеющему читать и писать футболисту «Зенита»

Министр просвещения Сергей Кравцов дал совет бразильскому полузащитнику петербургского «Зенита» Венделу, как быстрее освоить грамотность. Его слова приводит Sport24.

Кравцов заявил, что футболист в итоге научится писать и читать, а его образование можно улучшить только через внутреннюю мотивацию, а не через принуждение. Он рекомендовал игроку приобщиться к отечественной культуре и образованию.

«Мой совет Венделу — читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов», — подытожил министр.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на опоздания Вендела. Он заявил, что не знает, что делать с опозданиями футболиста на сборы.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России.