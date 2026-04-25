«Арсенал» может купить Эндрика, форвард не намерен оставаться в «Лионе»

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Эндрику, арендованному «Лионом». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «канониры» не начали вести переговоры о переходе 19-летнего форварда и не делали предложения по нему. Но бразилец находится в списке «Арсенала» на грядущее лето. Подчёркивается, что приоритетом самого футболиста является возвращение в «Реал».

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.