«Это не решающий матч». Аллегри высказался перед встречей «Милана» с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 апреля, в 21:45 мск.

«Футбол непредсказуем; может быть, гол будет забит в начале, и игра закончится. Это будет замечательный матч, они также как и мы, борются за место в первой четвёрке. Они значительно прибавили, и Спаллетти сделал их лучше. Это не решающий матч; математически нам хватает семи очков, может быть, даже меньше, посмотрим. Это игра, в которой нужно обязательно победить, но самым важным на этом заключительном отрезке был матч с Вероной (1:0), потому что [до этого] мы потерпели два поражения подряд. Завтрашний матч позволит нам сделать ещё один небольшой шаг вперёд. В следующем году мы начнем с хорошего задела; всегда есть открытый диалог с клубом, прочный фундамент и несколько отличных игроков, как технически, так и морально. Победа — это нечто невероятное; для итальянского футбольного клуба попадание в четвёрку лучших имеет решающее значение для квалификации в Лигу чемпионов. Тогда мы увидим, займем ли мы второе, третье или четвёртое место. Будем надеяться, что не пятое… Семь очков равны двум победам и ничьей», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Милан» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус», в активе которого 63 очка, располагается на четвёртой строчке.