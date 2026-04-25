«Бавария» вырвала победу у «Майнца», проигрывая со счётом 0:3

Окончен матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и «Бавария». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен из Штутгарта.

Доминик Кор вывел «Майнц» вперёд на 15-й минуте, Пауль Небель удвоил преимущество команды на 29-й минуте, а на 45+2-й минуте Шеральдо Бекер забил третий мяч хозяев. Николас Джексон отыграл один мяч на 53-й минуте, Майкл Олисе сократил отставание в счёте на 73-й минуте, Джамал Мусиала на 80-й минуте вернул равенство на табло, а победный гол на 83-й минуте забил Гарри Кейн.

После этой игры «Майнц» с 34 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу, ранее эта команда досрочно выиграла чемпионат Германии.

В следующем туре «карнавальники» 3 мая на выезде сыграют с «Санкт-Паули», мюнхенцы 2 мая примут «Хайденхайм».