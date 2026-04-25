Алессандро Неста: «Я бы отдал палец, чтобы снова играть, это было круто. Футбол стал медленнее и скучнее, не хватает лидеров вроде Кьеллини и Бонуччи»
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста заявил, что скучает по футболу.
«Я бы отдал палец, чтобы снова играть. Это было круто».
О современном футболе
«Футбол стал более медленным, более скучным. Слишком много свистков. Не хватает 3-4 настоящих героев. И особенно лидеров, таких как Кьеллини и Бонуччи».
О своем стиле игры
«Я никогда не был жестким игроком. Единственный раз, когда я попытался сыграть грубо… я весь переломался. Я был одержим… но это были настоящие амбиции. Каждое воскресенье я смотрел статистику и хотел обогнать Тюрама по отборам мяча», – сказал Неста в интервью для DAZN.
Алессандро Неста: «Я бы отдал палец, чтобы снова играть, это было круто. Футбол стал медленнее и скучнее, не хватает лидеров вроде Кьеллини и Бонуччи»
Алессандро Неста: «Я бы отдал палец, чтобы снова играть, это было круто. Футбол стал медленнее и скучнее, не хватает лидеров вроде Кьеллини и Бонуччи»
