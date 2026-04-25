«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в 27-м туре РПЛ

Московский "Локомотив" уступил самарским "Крыльям Советов" в 27 туре Российской Премьер-Лиги. Счет в матче на 31-й минуте встречи открыл вингер самарских "Крыльев Советов" Иван Олейников, забивший с передачи Николая Рассказова.

© Rusfootball

Окончательный счет на табло установил Амар Рахманович, переправивший мяч пяткой после дальнего удара Михайло Баньяца на 53-й минуте. В компенсированное время Кирилл Печенин не реализовал пенальти.

По итогам 27 сыгранных туров самарцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает третье место с 49 баллами в своем активе.

