«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата Испании. Это произошло в матче 32-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:0). Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Мадридский «Реал» свой матч 32-го тура провёл в пятницу, 24 апреля, и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

Таким образом, после 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 74 очка.