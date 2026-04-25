Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 18-м матче подряд

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором его команда встретится с «Анже». Российский голкипер выйдет в основном составе французского гранда 18-й раз подряд.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Руис, Маюлу, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.

До встречи с «Анже» Сафонов семь раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов и 10 раз в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, в 10 из которых отыграл «на ноль». Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе клуба с конца января.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.