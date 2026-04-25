«Тоттенхэм» остался в зоне вылета АПЛ, несмотря на победу.

«Тоттенхэм» остался в зоне вылета АПЛ.

Сегодняшний матч 34-го тура чемпионата Англии принес победу «Вулверхэмптону» над «Тоттенхэмом» со счетом 1:0, а «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» (2:1).

«Шпоры» занимают 18-е место в таблице АПЛ с 34 очками. Они отстают от «Вест Хэма» на 2 очка, от «Ноттингем Форест» – на 5, а от «Лидса» – на 6.

Сегодняшняя победа стала первой для «Тоттенхэма» в АПЛ с 2023 года. До этого команда потерпела 9 поражений и 6 раз сыграла вничью. Последняя победа случилась 28 декабря в матче с «Кристал Пэлас» (1:0).