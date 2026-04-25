Лапочкин с иронией отреагировал на неудаление Вуячича

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин с иронией рассказал «Матч ТВ», что решение не удалять футболиста «Рубина» Игора Вуячича за фол на Иване Облякове можно объяснить отсутствием перелома ноги у полузащитника ЦСКА.

Вуячич сфолил на Облякове на пятой минуте матча 27‑го тура МИР РПЛ, главный судья встречи Рафаэль Шафеев показал игроку «Рубина» желтую карточку.

— Почему Вуячичу показали только желтую карточку?

— У меня только один аргумент, почему это только желтая. Потому что у Облякова нет открытого перелома ноги, кровь не пошла. Скорость есть, открытые шипы есть, высокий контакт есть, игры в мяч нет. Что еще надо, чтобы показать прямую красную карточку?

— Если ЦСКА обратится в ЭСК, высокая вероятность, что решение арбитра признают ошибочным?

— Почему? Во всем мире это красная карточка, а у нас — желтая. Так что правильное решение то, которое принял арбитр, — сказал Лапочкин «Матч ТВ».

