Журналист Ромеро о «Реале»: «Жаловаться на судей – безответственно со стороны тренера»

Журналист Cadena SER Антонио Ромеро раскритиковал «Реал» после матча с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа заявил о неназначенном в пользу его команды пенальти на 23-й минуте: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу». Также он выразил уверенность, что Антони фолил на Ферлане Менди перед голом «Бетиса» на 94-й минуте: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы».