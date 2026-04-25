Журналист Ромеро о «Реале»: «Жаловаться на судей – безответственно со стороны тренера, Арбелоа научился у своего кумира Моуринью. Мбаппе играет ради себя, это ФК Мбаппе»
Журналист Cadena SER Антонио Ромеро раскритиковал «Реал» после матча с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.
Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа заявил о неназначенном в пользу его команды пенальти на 23-й минуте: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу». Также он выразил уверенность, что Антони фолил на Ферлане Менди перед голом «Бетиса» на 94-й минуте: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы».
«Жаловаться на судей после такого матча – это безответственно со стороны тренера. Арбелоа пытается объяснить происходящее на поле тем, чему научился у своего кумира Моуринью. Мне бы хотелось услышать, как Арбелоа говорит о футболе: почему он выпускает Алабу, который практически завершил карьеру, имея Асенсио? Почему не играет Карвахаль, если у Трента есть желтая карточка? Его истерика по поводу судей не соответствует уровню тренера «Реала». Возможно, Арбелоа избегает разговоров о футболе, потому что чувствует себя спортивным трупом, потому что у него нет будущего в качестве тренера «Реала». Сезон Мбаппе нужно анализировать. Из-за его 40 с лишним голов создается ощущение, что все нормально, хотя это не так. Мбаппе в первую очередь играет для себя, а потом для «Реала» и сборной Франции. Это скорее ФК Мбаппе». Лучший отрезок «Реала» в этом сезоне был, когда Мбаппе был травмирован», – сказал Ромеро.
