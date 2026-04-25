Экс-футболист "Спартака" оценил шансы команды на третье место

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов оценил перспективы московской команды в борьбе за тройку РПЛ. Кечинов считает, что у "красно-белых" остаются реальные шансы подняться на третью строчку при сохранении текущего уровня игры.

- У "Спартака" хорошие шансы на третье место. Если команда продолжит играть в том же ключе, то вполне может взять бронзовые медали, - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".

В предыдущем туре москвичи уступили "Краснодару" (1:2) и на данный момент занимают пятое место с 45 очками. Отставание от тройки составляет четыре балла.

В следующем матче команда сыграет на выезде против "Пари НН".