«Рома» обыграла «Болонью» в матче Серии А

«Рома» на выезде одержала победу над «Болоньей» в матче 34‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Дониелл Мален и Нель Эль‑Энауи.

«Рома» набрала 61 очко и располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А, «Болонья» (48 очков) идет восьмой.

В следующем туре «Рома» 4 мая примет «Фиорентину», а «Болонья» 3 мая сыграет на своем поле с «Кальяри».

В другом матче 34‑го тура «Парма» дома победила «Пизу» — 1:0.

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 34

«Болонья» (Болонья) — «Рома» (Рим) — 0:2 (0:2)

Голы: Мален, 7. Эль-Энауи, 45.

«Парма» (Парма) — «Пиза» (Пиза) — 1:0 (0:0)

Гол: Эльфеж, 82