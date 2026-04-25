Федор Чалов помог «Кайсериспору» победить «Ризеспор» в чемпионате Турции

В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах уверенно переиграл «Ризеспор». Хозяева поля отправили в ворота соперника два безответных мяча.

В обоих голах «Кайсериспора» непосредственное участие участие принял нападающий сборной России Федор Чалов. Сначала на 79-й минуте форвард отправил мяч в сетку ворот соперника, а затем на 88-й минуте отдал голевой пас на своего партнера по команде Ласло Бенеша.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящим летом Федор Чалов может вернуться в чемпионат России.