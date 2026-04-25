ЦСКА не смог выиграть в четвертом туре РПЛ подряд

Футболисты московского ЦСКА в четвертый раз подряд не смогли выиграть в матче чемпионата РПЛ.

В субботу в матче 24-го тура команда Фабио Челестини в Казани встречалась с местным "Рубином".

ЦСКА в двух предыдущих турах сыграл вничью, а до этого уступил "Сочи". Всего же в весенней части у армейцев в восьми турах - четыре поражения при двух победах и двух ничьих.

И в матче против "Рубина" ЦСКА выиграть не смог. Гости больше владели мячом, чаще атаковали и били по воротам, но счет на табло так и не изменился - 0:0.

ЦСКА набрал 45 очков и догнал "Спартак", у которого на матч меньше. У "Рубина" - 39 очков и седьмое место.