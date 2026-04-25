Игорь Семшов: «Зенит» играет очень натужно и без моментов. Смотришь на состав – игроки сборной России, Бразилии, Колумбии, а результат – ни одного титула в этом году»
Игорь Семшов считает, что игра «Зенита» не соответствует уровню состава.
«В последних турах у меня складывается впечатление, что «Зенит» – команда одного футболиста, Вендела. Бразилец показывает футбол хорошего европейского качества, плюс есть стабильность и лидерские качества. На мой взгляд, с таким составом «Зенит» не должен испытывать никаких проблем с командами второй восьмерки (а они были), а с лидерами должны играть с преимуществом. Но играют очень натужно – и без моментов, что самое удивительное при такой атакующей линии. Почему не создают моменты, не обостряют? Идет перекатывание мяча, без обострений – мало риска, мало желания взять на себя ответственность. Команда играет в силу своего состава только фрагментарно, таймами, не целым матчем. Смотришь на состав – игроки сборной России, игроки основного состава сборной Бразилии, Колумбии. И в итоге смотрим на результат в России – нет ни одного титула пока в этом году. У меня впечатление, что состав не сильно хочет выжимать из себя максимум, не проявляет никто лидерских качеств, за исключением Вендела», – сказал бывший полузащитник сборной России.
