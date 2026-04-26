Губерниев назвал ЦСКА слабаками

Журналист Дмитрий Губерниев после назвал в своем Telegram-канале московский ЦСКА слабаками после ничьей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Не хотят армейцы бороться за бронзу РПЛ. Подарки надо принимать от «Локо». А тут ничья с «Рубином». Слабаки, получается», — написал Губерниев.

Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитник «Рубина» Вуячич и полузащитник ЦСКА Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, но защитники Тороп и Мойзес заблокировали его. На 72-й минуте защитник ЦСКА Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

После этой ничьей ЦСКА с 45 очками занимает 5-е место, «Рубин» с 33 очками расположился на 7-м.