Вратарь сборной России заявил о готовности сыграть с Украиной

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил о готовности сыграть с Украиной.

Его слова приводит «Советский спорт».

«Когда стало известно, что сыграем со сборной Украины, мысли были такими же, как и перед любым другим матчем. Задача — выйти, показать свою игру и добиться победы. Стараемся концентрироваться на спортивной составляющей», — сказал Федотов.

Также ватерполист отметил, что отмена матча с украинцами стала для команды неожиданностью.

«Может, кто-то и ожидал, либо были какие-то разговоры, но мы об этом не думали. Нам сразу сказали, что неважно, какое будет решение, мы готовимся играть. Все остальное — не важно», — заявил Федотов.

Сборная Украины отказалась играть против России 13 апреля в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Украинской команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:5.